يضرب زوجته لإدخالها أبنائهم المدارس

قالت الشاكية بمحكمة جنايات المدينة ببحري، أمام القاضي أبو بكر موسة، بأن زوجها تعدى عليها بالضرب مما أدى إلى تمزق ساعديها، بسبب خلافات سابقة، حيث هددها بالقتل.

وأضافت الشاكية بعد عودة زوجها المتهم من الغربة دخل معها في مشاجرات والسبب بأنه عندما سافر ترك لها بنات قاصرات وبعد أن أدخلتهن المدارس تشاجر معها وتعدى عليها بالضرب لأنها قامت بإدخال القاصرات المدرسة من أجل تعليمهن.

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وعند استجواب المحكمة للمتهم حسب صحيفة التيار، ذكر بأن زوجته ما بتسمع الكلام ورأسها ناشف ونفى التعدي عليها بالضرب أو تهديدها بالقتل بعد أن أثبت التقرير تعرض الزوجة للضرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)