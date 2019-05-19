التاريخ: 19-مايو-2019
14 مشاهدة
قالت الشاكية بمحكمة جنايات المدينة ببحري، أمام القاضي أبو بكر موسة، بأن زوجها تعدى عليها بالضرب مما أدى إلى تمزق ساعديها، بسبب خلافات سابقة، حيث هددها بالقتل.
وأضافت الشاكية بعد عودة زوجها المتهم من الغربة دخل معها في مشاجرات والسبب بأنه عندما سافر ترك لها بنات قاصرات وبعد أن أدخلتهن المدارس تشاجر معها وتعدى عليها بالضرب لأنها قامت بإدخال القاصرات المدرسة من أجل تعليمهن.
وعند استجواب المحكمة للمتهم حسب صحيفة التيار، ذكر بأن زوجته ما بتسمع الكلام ورأسها ناشف ونفى التعدي عليها بالضرب أو تهديدها بالقتل بعد أن أثبت التقرير تعرض الزوجة للضرب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر يضرب زوجته لإدخالها أبنائهم المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.