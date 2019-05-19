التاريخ: 19-مايو-2019
43 مشاهدة
ألقت دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم أمس السبت القبض على تشكيل إجرامي سرق (4) مليارات جنيه بالسطو على منزل رجل أعمال مشهور بمنطقة الطائف بالخرطوم واستطاعت الشرطة توقيف (10) متهمين في أقل من (72) ساعة.
وأوضح العقيد مصطفى مكاوي رئيس فرعية الخرطوم حسب صحيفة التيار، أن إدارته تلقت بلاغاً من الشاكي وتم تشكيل ثلاث فرق للتقصي وجمع المعلومات حيث انحصر الاتهام في أحد المتهمين الأجانب وتمت مراقبته وتحديد موقعه بمنطقة الحلفاية ببحري وتم مداهمة المنزل حيث قام المتهمون بإظهار مقاومة والقبض على (10) منهم، بينهم متهمان أساسيان من الأجانب.
وأشار العقيد مكاوي إلى أنه ومن خلال التحري الدقيق اعترف المتهمان بارتكابهما جريمة السرقة من المنزل بكسر الغرفة والحصول على النقود من داخل الخزنة، مؤكداً استرداد كافة المبلغ المسروق والحيلولة دون التصرف فيه وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم تحت المواد (174/181) من القانون الجنائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أخطر عصابة سطو منزلي سرقت (4) مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.