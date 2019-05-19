لجنة أطباء مستشفى كوستي: لن نرفع الإضراب ما لم تنفذ مطالب الأطباء

أصدرت لجنة أطباء مستشفى كوستي بيانها التوضيحي الثاني، واتهمت اللجنة وزارة الصحة بولاية النيل الأبيض بعدم تنفيذ مطالب الأطباء رغم دخول الإضراب الشامل يومه التاسع، ووصفت موافقة الوزارة على تعيين الأسماء المرشحة من الأطباء دون تحقيق المطالب المتبقية بالحيلة، وقالت اللجنة في بيانها إن الوزارة لم تكترث للإضراب وواصلت تعنتها بإحضار مساعدين طبيين بمقابل لسد العجز في الأطباء، وذهب البيان إلى أن الحال بلغ بالحوادث مرحلة متأخرة انتهى بإغلاقها أمس السبت. وقالت اللجنة إن الإضراب لن يرفع ما لم تقدم الوزارة ما يعين إدارة المستشفى الجديدة على القيام بمهامها.

Advertisements

من جهته أكد المدير العام لوزارة الصحة الدكتور الزين سعد آدم حسب صحيفة التيار، استجابة الوزارة لأهم مطالب الأطباء وهي تعيين إدارة جديدة متفق عليها من قبل لجنة الأطباء، وقال إن الوزارة وجهت بأن يكون دوام العمل في الأشعة والمعمل وصيدلية الطوارئ (24) ساعة، ولفت إلى أن الوزارة عالجت مشاكل التكييف في عيادات الباطنية والجراحة، وقطعت شوطاً بعيداً في الترتيب لتنظيم عمل الكوادر، وأضاف: (راجعنا تهوية بنك الدم ووفرنا 4 أجهزة تنفس ونعمل على تكملة النواقص للمعمل التخصصي ووفرنا عربة شرطة بها 6 جنود لحراسة الأطباء).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)