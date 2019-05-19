قيادات تيار نصرة الشريعة يهددون بالاعتصام

وقال الدكتور عبدالحي – لدى مخاطبته الموكب الذي نظمه التيار الامس بشارع القصر الجمهوري نصرة للشريعة: ” أقول لكل أبناء الشعب السوداني تعالوا إلى كلمة سواء نحرص فيها على أن لا تتحول بلادنا لساحة للاحتراب والاقتتال فالسودان يسع جميع أبنائه” وزاد يوسف أن الشعب السوداني يثق بأئمة ودعاة الإسلام في أرضه، مؤكداً أنهم لايعملون لمصلحة حزب أو جماعة ولا لطائفة أو لتحقيق غرض دنيوي، شاكرا جموع المحتشدين الذين لبوا دعوة التيار خاصة من بذل منهم لإفطار الناس.
وخاطب الوقفة عدد من القيادات بالتيار منهم محمد عبد الكريم وغيره, وهدد التيار في ذات الأثناء بالاعتصام حال تنفيذ الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، حسب قولهم.
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