وقال الطاهر طبقا ل(الجريدة): “إن هذا الاستيعاب لكل العمالة المؤقتة في وظائف ثابتة سينتج عنه فائض عمالة”، ودعا إلى معالجة هذه المشكلة بهيئة جديدة، وزيادة عدد الوظائف وإلغاء قرار زيادة سن المعاش إلى 65 عامًا وإعادة سن المعاش إلى 60 عامًا.
وأوضح أن مثل هذه الإجراءات ستسهم في إيجاد 2 ألف وظيفة للعمالة المؤقتة التي تم استيعابها وذكر الطاهر بأن قرار تجميد النقابات تعقبه، بحسب قانون النقابات المؤقتة، لجان تسييرية وهذا مالم يحدث.
ونوَّه إلى أنهم كعمال حاولوا مقابلة ممثل التسجيلات في الولاية لمعرفة إذا ما تم تكوين هذه اللجان التسييرية، ونبه إلى أن الأمور لا زالت غير واضحة في هذا الأمر وإذا ما كانت هذه اللجان التسييرية ستستمر طوال الفترة الانتقالية لأن هنالك التزامات مالية ـــ أم ستقتصر على فترة زمنية قصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة عمال الموانئ: استيعاب العمالة المؤقتة البالغ عددهم 5 الف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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