رئيس لجنة عمال الموانئ: استيعاب العمالة المؤقتة البالغ عددهم 5 الف

أكد رئيس اللجنة البديلة لعمال هيئة الموانئ البحرية عثمان الطاهر، استيعاب العمالة المؤقتة البالغ عددهم 5 الف عامل في وظائف ثابتة في هيئة الموانئ.

وقال الطاهر طبقا ل(الجريدة): “إن هذا الاستيعاب لكل العمالة المؤقتة في وظائف ثابتة سينتج عنه فائض عمالة”، ودعا إلى معالجة هذه المشكلة بهيئة جديدة، وزيادة عدد الوظائف وإلغاء قرار زيادة سن المعاش إلى 65 عامًا وإعادة سن المعاش إلى 60 عامًا.

وأوضح أن مثل هذه الإجراءات ستسهم في إيجاد 2 ألف وظيفة للعمالة المؤقتة التي تم استيعابها وذكر الطاهر بأن قرار تجميد النقابات تعقبه، بحسب قانون النقابات المؤقتة، لجان تسييرية وهذا مالم يحدث.