اجتماع للمجلس العسكري لبحث استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية

عقد المجلس العسكري الانتقالي اجتماعًا مغلقًا نهار أمس للنظر في استئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد علق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير الأربعاء الماضي لمدة 72 ساعة، وضع خلالها عددًا من الشروط لاستئناف التفاوض.