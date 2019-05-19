اجتماع للمجلس العسكري لبحث استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد علق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير الأربعاء الماضي لمدة 72 ساعة، وضع خلالها عددًا من الشروط لاستئناف التفاوض.
وسارع قادة الاحتجاجات في تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير إلى إقناع المحتجين بإزالة المتاريس والتراجع إلى حدود منطقة اعتصام 6 أبريل.
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