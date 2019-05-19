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اجتماع للمجلس العسكري لبحث استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية

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 عقد المجلس العسكري الانتقالي اجتماعًا مغلقًا نهار أمس للنظر في استئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

  وكان المجلس العسكري الانتقالي قد علق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير الأربعاء الماضي لمدة 72 ساعة، وضع خلالها عددًا من الشروط لاستئناف التفاوض.

 ومن بين احتجاجات المجلس العسكري التي علق بسببها التفاوض تمديد (المتاريس) التي وضعها المحتجون في الشوارع مما عطل حركة المرور.

 وسارع قادة الاحتجاجات في تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير إلى إقناع المحتجين بإزالة المتاريس والتراجع إلى حدود منطقة اعتصام 6 أبريل. 

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