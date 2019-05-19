واعتبر أن الدعم السريع جزء من الثورة واتهم دولا لم يسمها بقيادة حملة ضد قواته، وقال حميدتي: نريد انتخابات نزيهة يختار فيها، َ السودانيين من يريدون، واضاف لن نسمح لاموال الخارج بشراء السياسيين لتمرير الأجندة غير الوطنية.
وأضاف «يحكم فلان ولا علان دا ما بهمنا .. دايرين زول عادل» وتابع قائلا : «في اللجنة الامنية لمن تجيب لي سيرة الناس الحايتعينو دا شويعي ودا انجليزي .. بقول دا ما بهمني .. بتهمني الاخلاق» واعتبر أن الشباب الثوار نجحوا في هزيمة نظام الإنقاذ التي سدت بصيرتها، وأضاف: ولولاهم الجماعة ديل كان حكمونا 30 سنة تانية.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: «السجون لا تكفي لرموز الانقاذ ولولا الشباب كان حكمونا 30 سنة تانية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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