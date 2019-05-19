آلاف المعتمرين بـ”سواكن” يواجهون أوضاعاً مأساوية

يواجه آلاف المعتمرين بمدينة سواكن بولاية البحر الأحمر أوضاعاً مأساوية وعبر عددٌ من المعتمرين في ميناء سواكن عن استيائهم من مماطلة أصحاب وكالات سفر في تسليمهم الجوازات والتذاكر.

وأشاروا إلى أن آلاف المعتمرين في حالة ترقب منذ أكثر من أسبوع وهم في انتظار كروت الصعود للبواخر والتي انعدمت.