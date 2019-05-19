آلاف المعتمرين بـ”سواكن” يواجهون أوضاعاً مأساوية

وأشاروا إلى أن آلاف المعتمرين في حالة ترقب منذ أكثر من أسبوع وهم في انتظار كروت الصعود للبواخر والتي انعدمت.
وقال أحد المعتمرين ويدعى أحمد يس حسب (باج نيوز)، إنهم يعانون كثيراً في ميناء سواكن خاصةً مع ارتفاع في تكاليف العمرة مما اضطر كثيرا منهم لإيجار الفندق بمبلغ (400) جنيه في اليوم الواحد، فيما يتراوح سعره في الاستراحات بين (70) إلى (100) جنيه، وأضاف أن بعضهم فضل البقاء في الشوارع في انتظار حصولهم على التذاكر وكروت الصعود للبواخر لارتفاع تكاليف الإيجار والخدمات إضافة لأسعار الوجبات.
وقال موظف في وكالة “راما” ويدعى محمد إسحق إن أسعار البواخر ارتفعت من (7500) إلى (9500) جنيه منذ الأسبوع الأول من رمضان، مشيراً إلى أن التذاكر معدومة وأنه حتى في حال وجودها لا تتوفر كروت الصعود، لافتاً إلى أن شركات البواخر تتعلل بأنها ليست لديها تذاكر.
وأشار إلى أن كرت الصعود للباخرة ارتفع من (100) و(150) جنيهاً إلى (1000) جنيه في السوق السوداء، مشيراً إلى ازدحام كبير في الفنادق والاستراحات ودعا جميع الجهات ذات الصلة لمعالجة الأزمة حتى يتمكن المسافرون من أداء شعيرة العمرة.
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