قوى الحرية: محاولات لإزالة المتاريس بمحيط الاعتصام

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن محاولات جديدة أمس، لبعض القوات لإزالة المتاريس بمحيط الاعتصام، وأكدت أن المحاولات انتهت في وقتها بفضل تكاتف الثوار وسلميتهم.

وأطلقت قوى الحرية في بيان نداءً للثوار في ساحة الاعتصام بالاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس مع التأكيد على سلمية سلوك المعتصمين وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء.

كما أطلقت نداءً للمواطنين بولاية الخرطوم للتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لدعم وحماية الاعتصام من أي محاولة لفضه أو جرفه عن سلميته التي زادته قوة.

وتابعت: “إننا نحذر من المساس بأي ثائر أو التعدي على مساحة وحدود الاعتصام المعلنة ونحمل المسؤولية للمجلس العسكري للانتباه لمثل هذه الأساليب وحماية الثوار من أي تعدٍّ”.