شرطة الاحتلال الإسرائيلي تخلي المسجد الأقصى من المعتكفين بالقوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم السبت، المسجد الأقصى المبارك وأخلته من المعتكفين.

وأوضح شهود عيان لوكالة “معا” أن الضباط اقتحموا الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح والوتر، وطالبوا المصلين في المساجد والساحات بمغادرة الأقصى.

وأضاف شهود العيان أنه لدى اعتراض المصلين على الطلب، اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وأخلته من المعتكفين (من النسوة وكبار السن والشبان والأطفال)، مهددة باستخدام القوة والاعتقال والإبعاد عن المسجد.

وأشاروا إلى أن المعتكفين توجهوا إلى مسجد المئذنة الحمراء في منطقة باب الساهرة للمبيت، بعد إخراجهم بالقوة من الأقصى.

جدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى الأسبوع الماضي عدة مرات وأخلته من المعتكفين.