شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت مصادر حكومية ومعارضة سورية، أن اشتباكات عنيفة دارت بين وحدات الجيش السوري والمسلحين في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

وأوردت وكالة “سانا” السورية الرسمية، مساء يوم السبت، أن وحدات من الجيش “تتصدى لهجوم مجموعات إرهابية من جبهة النصرة باتجاه المناطق المحررة والنقاط العسكرية في محور أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتكبدها خسائر بالأفراد والعتاد”.وذكرت الوكالة أيضا أن “إرهابيي جبهة النصرة” استهدفوا قريتي الكركات والحويز بريف حماة الشمالي الغربي بالقذائف الصاروخية، وذلك في ما وصفته “سانا” بتجديد خرقهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد هناك. المادة السابقة تخرج عن صمتها و تعلق لأول مرة على تهديد السعودية تخرج عن صمتها و تعلق لأول مرة على تهديد ابن سلمان للـ”بغدادي” المقالة القادمة شرطة الاحتلال الإسرائيلي تخلي المسجد الأقصى من المعتكفين بالقوة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.