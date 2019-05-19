قطر تهاجم السعودية بقوه وتدعوها لإثبات “ادعاءاتها”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ، عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، رسالة إلى السلطات السعودية ردا على تصريحات المملكة فيما يتعلق بالحج والعمرة بالنسبة للقطريين.

وقال عبد الرحمن، في تغريدة له عبر “تويتر”: “تدعي السعودية أن دولة قطر تمنع المعتمرين من بيت الله الحرام. أتمنى إثبات ذلك بفتح المعابر للمعتمرين من قطر، مواطنين ومقيمين، وكلي أمل ألا يتعرضوا للطرد من الفنادق كما فعلوا في بواكير الأزمة التي افتعلوها”.

وأضاف: “أذكرهم بأن قريش كانت، زمن الجاهلية تتنافس على السقاية والرفادة!”. المادة السابقة نوال الزغبي تعترف لأول مرة : شوهت وجهي.! المقالة القادمة أردوغان: سنحصل على “إف-35” عاجلا أم آجلا وسنشارك في إنتاج “إس-500”

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