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مذيعة مشهورة تغادر للهند خوفاً من ضياع صوتها

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ميادة 0 تبليغ

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مذيعة مشهورة تغادر للهند خوفاً من ضياع صوتها

غادرت مذيعة معروفة برفقة شقيقتها الى العاصمة الهندية نيودلهي بحثاً عن العلاج بعد التحذيرات المتكررة من قبل الأطباء الذين كانوا يشرفون على علاجها بالبلاد .

 

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وكشف مصدر مقرب أن المذيعة ظلت تعاني من (الغدة) الشئ الذي كان يؤدي الى ضياع صوتها لساعات خلال اليوم لذا نصحها الأطباء وبحسب صحيفة السوداني، بضرورة المغادرة لإجراء العملية في أقرب وقت حتى لا تفقد صوتها بشكل نهائي .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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