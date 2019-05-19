المجلس العسكري: سنواصل من حيث انتهينا

أكد المجلس العسكري الانتقالي تمسكه بالاتفاق الذي تم توقيعه مع قوى الحرية والتغيير كاشفاً عن عدم تراجعه عن الاتفاق. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي في تصريح حسب صحيفة التيار، لا تراجع عن الاتفاق و”سنبدأ من حيث انتهينا”. وأضاف في حال توصلنا إلى اتفاق حول القضايا العالقة مع قوى الحرية والتغيير سيتم تقديمها إلى قانونيين لوضعها في إطار دستوري.

في الأثناء أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير اليوم الأحد بالقصر الجمهوري. وانتهى المجلس من اجتماع عقد ظهر أمس السبت ناقش فيه استئناف التفاوض مع قوى التغيير بعد وضع شروط من بينها فتح المتاريس وخط السكة الحديد، وتم استبدال مكان التفاوض السابق من قاعة الصداقة إلى القصر الجمهوري.

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والأربعاء الماضي، علق المجلس العسكري المباحثات مع قادة التظاهرات لمدة 72 ساعة، بعدما قال إن الأمن تدهور في العاصمة الخرطوم، حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، وجاء قرار المجلس فيما كان من المفترض أن يلتقي قادته مع قادة التظاهرات لوضع التصور النهائي بشأن الفترة الانتقالية، وتشكيل ثلاثة مجالس: سيادي وحكومي وتشريعي، خلال هذه المرحلة التي ستستمر ثلاث سنوات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)