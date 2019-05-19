تجار: إغلاق الكباري ساعد في إستقرار اسعار الاسمنت

التاريخ: 19-مايو-2019
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أكد عدد من تجار الأسمنت ببحري شارع الإنقاذ أمس، استقرار أسعار الأسمنت نتيجة ضعف الطلب عليه رغم الوفرة، مبينين أن سعر أسمنت عطبرة وبربر استقر في نحو (8.500) جنيه .
وبرروا إستقرار الأسعار وبحسب صحيفة السوداني، لتراجع حركتي البيع والشراء في رمضان، فضلاً عما شهدته الفترة الماضية من إغلاق الطرق والكباري مما إنعكس على توقف إدخال الشاحنات المحملة بالأسمنت وإنعكس على إستقرار الأسعار والأسواق بصفة عامة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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