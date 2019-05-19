توصية بإقالة مدير جامعة السودان المفتوحة

خلصت لجنة مكونة من أساتذة جامعة السودان المفتوحة، الى التوصية بإقالة مدير الجامعة د. عبدالرؤوف أحمد عباس ومحاسبته على الفساد الإداري والمالي والأكاديمي .

ودعت اللجنة التي كونت لمعالجة الأوضاع الإدارية والأكاديمية والمالية السيئة التي تعيشها الجامعة لأكثر من عامين، دعت الى تكوين لجنة تحقيق في المسائل المالية برئاسة المراجع القومي وأعضاء من داخل الجامعة .

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وفتح ملفات الفساد والتجاوزات المالية ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الإعتداء على المال العام، وبحسب بيان من الأساتذة تحصلت عليه مصادر فإن لجنة الأساتذة دعت أيضاً لتكوين لجنة تسيرية لنقابة العاملين بالجامعة .

وعقدت لجنة الأساتذة عدة إجتماعات بالأساتذة والموظفين والعمال، كما استلمت مذكرة من الطلاب تحتوي على رؤيتهم حول القضايا التي تمسهم كطلاب، وأمن الجميع وبحسب صحيفة السوداني على التدهور الأكاديمي والأداري والمالي الذي اعترى الجامعة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)