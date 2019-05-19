التاريخ: 19-مايو-2019
112 مشاهدة
خلصت لجنة مكونة من أساتذة جامعة السودان المفتوحة، الى التوصية بإقالة مدير الجامعة د. عبدالرؤوف أحمد عباس ومحاسبته على الفساد الإداري والمالي والأكاديمي .
ودعت اللجنة التي كونت لمعالجة الأوضاع الإدارية والأكاديمية والمالية السيئة التي تعيشها الجامعة لأكثر من عامين، دعت الى تكوين لجنة تحقيق في المسائل المالية برئاسة المراجع القومي وأعضاء من داخل الجامعة .
وفتح ملفات الفساد والتجاوزات المالية ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الإعتداء على المال العام، وبحسب بيان من الأساتذة تحصلت عليه مصادر فإن لجنة الأساتذة دعت أيضاً لتكوين لجنة تسيرية لنقابة العاملين بالجامعة .
وعقدت لجنة الأساتذة عدة إجتماعات بالأساتذة والموظفين والعمال، كما استلمت مذكرة من الطلاب تحتوي على رؤيتهم حول القضايا التي تمسهم كطلاب، وأمن الجميع وبحسب صحيفة السوداني على التدهور الأكاديمي والأداري والمالي الذي اعترى الجامعة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر توصية بإقالة مدير جامعة السودان المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.