دعوة في الإفطار لشهداء الثورة تلهب ساحة الاعتصام

استحوذت دعوات لمعتصمين أمام لوحة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة أثناء لحظات الإفطار بمقر الاعتصام على وسائل التواصل الاجتماعي . وألهبت جلسة الدعوات مقر الاعتصام الذي انطلق في مواكب تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء الأبرار ، ورددت المواكب الدم بالدم ما بنقبل الدية ، ودم الشهيد ما بروح ، ومضى آخرون في الابتهال بالأدعية للشهداء بأن يتقبلهم الله في عليين ، فيما سكب المشهد دموع المئات من المتابعين . Advertisements وأستشهد الأسبوع الماضي بحسب صحيفة الإنتباهة 11 من حماة المتاريس برصاص مباشر أطلق عليهم ، ويوالي المعتصمون المكوث بساحة الإعتصام انتظاراً لتسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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