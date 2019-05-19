المجلس العسكري: (يجي شيوعي أو إنجليزي لا يهمنا بل تهمنا الأخلاق والأمانة)

أطلق نائب المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو تحذيرات في إفطار رمضاني من مغبة بروز مطامع لدى قوى الحرية والتغيير ، وقال سنقبل بأية شخصيات تحكم البلاد بالعدل وحسن الخلق وأضاف يجي شيوعي أو أنجليزي لا يهمنا بل تهمنا الأخلاق والأمانة والعدل .

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وشدد على حكومة كفاءات من مستقلين لا أجندة لهم أو حسابات يصفونها ، وزاد بالقول لو اتفقنا على ذلك سنحسم الأمر خلال ثلاثة أيام ، أما إذا دخلت المطامع فإننا لن نصل إلى نتيجة .

وأنتقد حميدتي بحسب صحيفة الإنتباهة وصف القوات المسلحة والدعم السريع بالضعف علناً بعد أن كان تلميحاً ، وقال أن سكان الخرطوم لا يعرفون نعمة الأمن لأنهم قاعدين ريلكس مشيراً إلى أن الشرطة ستقوم بدورها كاملاً خلال الفترة القادمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)