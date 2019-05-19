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بدء توزيع منحة الأدوية المصرية لمستشفيات الخرطوم

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ميادة 0 تبليغ

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التاريخ: 19-مايو-2019

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بدء توزيع منحة الأدوية المصرية لمستشفيات الخرطوم

كشف المدير العام المكلف للصندوق القومي للإمدادات الطبية د. عبدالرحمن الجعلي عن بدء توزيع المنحة المصرية المجانية من الأدوية،  وذلك بعد فحصها والتأكد من سلامتها .

 

وقال الجعلي إن المرحلة الأولى تم فيها تسليم مستشفيات ولاية الخرطوم “مستشفى ابراهيم مالك ،مستشفى البان جديد ومستشفى عبدالفضيل الماظ للعيون” مشيرا إلى أن الولايات وما تبقى من مستشفيات سيتم تسليمها في صبيحة الغد من مخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالخرطوم.

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يذكر وبحسب سونا، أن المنحة المصرية تقدر بـ (25) طنا من الأدوية تشمل (88) صنفا مختلفا من الأدوية والمستهلكات الطبية توزع ضمن برنامج العلاج المجاني.الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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