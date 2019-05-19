الأمن يطلق الرصاص في مواجهة مجهولين حاولوا اقتحام مقره بشندي

اقتحمت مجموعة مجهولة، أمس الأول، مبنى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة شندي مما أدى إلى إطلاق الرصاص وعبوات الغاز المسيل للدموع من داخل الجهاز .

واتهم القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير بمدينة شندي قاسم صالح، بقايا النظام البائد بمحاولة جر الحراك الثوري للعنف، ونسف مكتسبات الثورة التي حققها الشعب السوداني بنضالاته، والتي قدم خلالها خيرة أبنائه وبناته دماءهم الغالية من أجل هذا الوطن.

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وأكد صالح وبحسب صحيفة الجريدة، رفضه أي ممارسات تقود الثورة إلى العنف وطالب الجماهير بالتحلي بروح السلمية التي قادت إلى نجاح الثورة السودانية. وشدد على أن أي فعل يقود الحراك إلى العنف منبعه بقايا وفلول النظام البائد، لذلك يجب رفضه ومقابلته بالسلمية والتحلي بروح الثورة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)