إقالة مدير الدواء الدائري بالخرطوم

التاريخ: 19-مايو-2019 فى : أخبار 48 مشاهدة أقيل مدير الدواء الدائري بالخرطوم حسن بشير من منصبة بعد اتفاق بين المدير العام لوزارة الصحة والعاملين بالصندوق . Advertisements وباشر العاملون بالصندوق العمل بحسب صحيفة الإنتباهة ، بينما جاءت أسباب أقالة المدير في الخرطوم لعدم استجابته لمطالب العاملين المتمثلة في زيادة استحقاقاتهم المالية ، إلى جانب إيقاف الترقيات لفترة طويلة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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