عبد الحي يوسف: لن نقبل الخيانة

التاريخ: 19-مايو-2019
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يعث تيار يسمى نصرة الشريعة والقانون برسائل للمجلس العسكري الانتقالي غداة استئناف جولة التفاوض الأخيرة مع قوى الحرية والتغيير .
وذكر عبد الحي يوسف بحسب مقطع فيديو نشر أثناء وقفة احتجاجية للتيار بالقرب من القصر الرئاسي ، أنهم لن يقبلوا بالخيانة (مردداً العبارة أكثر من ثلاث مرات) .
وقال عبد الحي يوسف بحسب صحيفة الإنتباهة إن قوى الحرية والتغيير ليست الممثل الوحيد للشعب وليس من حقها الانفراد بالفترة الانتقالية ، وأضاف لن نسمح لها بالعبث بثوابت الأمة والقوانين الشرعية على حد قوله .
ورأى عبد الحي يوسف ، أن الشعب بحاجة إلى الحريات وليس في حاجة إلى فرض أجندة أخرى تغير قيمه الموروثة وثوابته الشرعية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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