عبد الحي يوسف: لن نقبل الخيانة

يعث تيار يسمى نصرة الشريعة والقانون برسائل للمجلس العسكري الانتقالي غداة استئناف جولة التفاوض الأخيرة مع قوى الحرية والتغيير .

وذكر عبد الحي يوسف بحسب مقطع فيديو نشر أثناء وقفة احتجاجية للتيار بالقرب من القصر الرئاسي ، أنهم لن يقبلوا بالخيانة (مردداً العبارة أكثر من ثلاث مرات) .

Advertisements

وقال عبد الحي يوسف بحسب صحيفة الإنتباهة إن قوى الحرية والتغيير ليست الممثل الوحيد للشعب وليس من حقها الانفراد بالفترة الانتقالية ، وأضاف لن نسمح لها بالعبث بثوابت الأمة والقوانين الشرعية على حد قوله .

ورأى عبد الحي يوسف ، أن الشعب بحاجة إلى الحريات وليس في حاجة إلى فرض أجندة أخرى تغير قيمه الموروثة وثوابته الشرعية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)