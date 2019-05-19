نواب مستقلون بالبرلمان المحلول يعقدون مؤتمراً صحفياً

التاريخ: 19-مايو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة يعقد نواب مستقلون بالبرلمان السابق ومجالس تشريعية ولائية مؤتمرًا صحفيًّا بعمارة حراء شمال المسجد الكبير بالخرطوم عند 11 صباحاً . Advertisements وذلك وبحسب صحيفة الجريدة، لمناقشة الوضع السياسي الراهن بالبلاد ورؤيتهم التي سيقدمونها للمجلس العسكري الانتقالي وتقديم ترشيحات مباشرة للمشاركة السياسية في المستويات المجلس السيادي المجلس التشريعي القومي مجلس الوزراء المستوي الولائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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