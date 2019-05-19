ياسر ميرغني: مأمون حميدة تلاعب في دواء الأطفال

التاريخ: 19-مايو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة دمغ الأمين العام لحماية المستهلك ياسر ميرغني وزير الصحة السابق بالخرطوم مأمون حميدة بالتلاعب والفساد . وقال ياسر ان مأمون حميدة تلاعب وأفسد في الدواء المجاني للأطفال دون سن الخامسة . Advertisements وذكر ميرغني أن هناك (55) صنفاً من الدواء المجاني للأطفال مخصصة للخرطوم وتدفع اموالها وزارة المالية ولكنها لا تصل للمحتاجين ، وقال ان حميدة كان يتعامل في 20 صنفاً فقط ، ويترك الباقي من أجل إرضاء مافيا الأدوية . وفتح ياسر الباب أمام معلومات خطيرة بحسب صحيفة الإنتباهة متعلقة بمافيا الدواء وتتحكم في سوقه وفي مديري ووكلاء وزارة الصحة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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