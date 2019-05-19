“الثراء الحرام” تحقق في معاملات مشبوهة بـ(120) مليار

التاريخ: 19-مايو-2019 فى : أخبار 41 مشاهدة تحقق نيابة الثراء الحرام في معاملات مالية مشبوهة لمسؤلين في النظام المخلوع تقدر بنحو (120) مليار جنيه . Advertisements وبحسب معلومات خاصة لصيحفة السوداني، فإن الأموال الطائلة التي يجري التحقيق بشأنها تم رصد حركتها في حسابات بنكية خلال أيام “الثورة” ووفقاً للمعلومات، فإن من بين الذين تحقق معهم النيابة أحد مساعدي للرئيس المخلوع . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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