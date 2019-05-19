الفراغ من فحص صلاحية الأدوية المصرية

التاريخ: 19-مايو-2019
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أعلنت الإمدادات الطبية عن الفراغ من فحص سلامة الأدوية المصرية . وتسلمت الخرطوم بحسب صحيفة الإنتباهة قبل أسبوعين منحة مصرية من الأدوية المختلفة ، وسلمت الإمدادات عدة مستشفيات جزءاً من الأدوية بعد فحصها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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