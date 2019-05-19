التاريخ: 19-مايو-2019
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قال المتحدث باسم تجمع المهنيين الرشيد سعيد ، أن قوى الحرية والتغيير لا نخشى الثورة المضادة ولا نخشى أحداً .
وذكر سعيد بحسب صحيفة الإنتباهة ، أن قوى الحرية والتغيير تقف خلفها قوى ثورية في ميدان الاعتصام وفي الميادين الأخرى في المدن المختلفة ، وأضاف بالتالي لا نخاف من شيء طالما أننا نملك الشارع .
وأكد سعيد أن قوى الحرية والتغيير ، لا يوجد شيء يجعلها تشكك في اتفاقها مع المجلس العسكري .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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