التاريخ: 19-مايو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلنت لجنة الأطباء المركزية استمرار إضراب الأطباء إلى حين تحقيق مطالب الثورة . Advertisements وقالت اللجنة إن الأطباء يعملون فقط في الطوارئ وحالات الإصابات والحاجة في العيادات الميدانية وكشفت النقابة بحسب صحيفة الإنتباهة أن عدد الشهداء خلال الأسبوع الماضي بلغ 11 شهيداً . وأكد عضو اللجنة د. أمجد فريد عن وجود 200 مصاب منهم 77 بطلق ناري تم إسعافهم وتحويلهم للعلاج إلى المستشفيات المعلم والساحة وفضيل وأمبريال ، لافتاً إلى أن بعض الحالات تم إسعافها في العيادات الميدانية بمنطقة الاعتصام بالقيادة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الأطباء: 11 شهيداً خلال أسبوع والإضراب مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.