أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2019م

التاريخ: 19-مايو-2019 فى : أخبار 73 مشاهدة تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة آخر لحظة القبض على منفذي الهجوم على المعتصمين

استئناف التفاوض وتظاهرة للإسلاميين قرب القصر

حميدتي: النظام السابق لم يكن لديه ما يقدمه صحيفة الإنتباهة توقيف منفذي اعتداء 8 رمضان

حميدتي: هروب رموز من النظام المباد وملاحقة آخرين دولياً

الانتباهة تقتحم وكر زعيم للإتجار بالبشر * حميدتي يعلن القبض على قتلة المعتصمين * الثراء الحرام تحقق في معاملات مشبوهة بـ120 مليار جنيه لمسؤولين سابقين * قوى الحرية تفتح مسار القطار Advertisements صحيفة التيار * المجلس العسكري: سنواصل من حيث انتهينا * رسمياً حميدتي يعلن القبض على منفذي هجوم الاعتصام * استمرار إضراب أطباء مستشفى كوستي ووزارة الصحة تستجيب صحيفة الجريدة * حميدتي: السجون لا تكفي لرموز الإنقاذ ولولا الشباب كان حكمونا 30 سنة تانية * استئناف التفاوض بين العسكري وقوى الحرية اليوم * المئات يخرجون في موكب نصرة الشريعة وعبد الحي يهدد باعتصام مفتوح الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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