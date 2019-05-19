خبير قانوني: توحيد قانون الجمارك في الوطن العربي سيشجع النشاط التجاري

دعا المستشار محمد سالم الخبير القانوني، إلى ضرورة العمل على توحيد قانون الجمارك في العالم العربي وأفريقيا مما سيجعل كل من السوق العربية وكذلك السوق الأفريقية من أهم أسواق العالم وينافس السوق الأوروبية الذي ينظم قوانينه الاتحاد الأوروبي.

وأكد الخبير القانوني، أن توحيد قانون الجمارك في العالم العربي وأفريقيا سيزيد من الدخل القومي لمصر وكل دول العالم العربي وكذلك دول أفريقيا وذلك لأن كل الدول العربية والأفريقية ستستغنى عن السوق العالمي سيان الأوربي أو الأمريكي ذات الكلفة العالية وتتجه السوق الافريقي والعربي ذو السعر الأقل والجودة لا تقل عن الجودة العالمية.

وأوضح أن هذا القانون سيشجع ايضا على زيادة النشاط التصديري وكذلك الاستيرادي في كل الدول العربية والأفريقية نظرا للمميزات الهائلة التي سيقدمها القانون مثل تقليل سعر الجمارك على السلع المستوردة من السوق العربية والأفريقية، واعفاء بعض السلع من الجمارك الأمر الذي لن يعود على رجال الأعمال فحسب بل على المستهلك أيضا الذي ستأتيه المنتجات بأسعار أقل.