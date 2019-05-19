التاريخ: 19-مايو-2019
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توعد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي حميدتي رموز وقيادات المؤتمر الوطني بالملاحقة خاصة الهاربين منهم خارج السودان مؤكدا بان رموز النظام هم الان في السجن مشيرا الى ان عضوية المؤتمر الوطني كثيرة العدد 7مليون وتحتاج الى بناء سجون جديدة لاستيعابهم.
وأشاد حميدتي خلال كلمته في افطار سلطان الفور بقادة الحراك الثوري الذي اسقط النظام حيث قال:(رتبوا ونظموا وفهمهم عالي في استخدام التقنية) موضحا بان لولا هذه المزايا لحكم النظام السابق 30سنة اخرى.
واوضح حميدتي مزايا الرئيس القادم الذي سيختاره الشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة حيث قال:(شيوعي انجليزي ما بهمنا المهم يكون محترم ما بياكل حق الناس وما بكضب علي الناس دا زولنا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو:حميدتي يطالب ببناء سجون جديدة لعضوية النظام البائد ويشيد بقادة الثورة التي اقتلعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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