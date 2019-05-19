بالفيديو: توقعات عالمة فلك في 2019 تصدق في سقوط الرئيس المخلوع وتحذر من احداث خطيرة بالسودان في شهر 6 القادم

حذرت عالمة الفلك المصرية المشهورة جوي عياد من حدوث احداث خطيرة في السودان خلال الشهر القادم حيث ذكرت خلال توقعاتها لعام 2019 للدول مصر والمغرب والاردن وليبيا ولبنان والسودان تلك التوقعات التي نشرتها في بداية العام الجاري.

وذكرت جوي فيما يخص السودان بانه سيشهد امورا معقدة بسبب اراء وقرارات خاطة ستصدر من قبل الحكام وسيحدث تغير في الحكم بجانب اتهام الرئيس بالفساد والسرقة وختمت توقعاتها بشأن السودان بانها تري خطورة (في الشهر السادس من العام).

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هذا وقد تفاعل عدد من متابعي عالمة الفلك مع حدوث ما توقعته في السودان حيث ذكر معلق قوله:(ما شاء الله فعلاً تغير حاكم السودان) بينما اكد كثيرون بان ذلك مجرد مصادفة مذكرين بالعبارة الشهيرة (كذب المنجمون ولو صدقوا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)