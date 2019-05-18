عاجل.. القبض على منفذي الاعتداء على المعتصمين

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الذين نفذوا الهجوم على المعتصمين بالقيادة تم القبض عليهم، وسجلوا اعترافات بالكاميرا، وأبان أنه تم القبض على الجناة الذين اعتدوا على الناس وسيتم عرضهم في الإعلام مبينا انهم سجلوا اعترافاً قضائياً بذلك.

وقال دقلو إن هناك بعض الجهات من خلال بعض الدول تعمل على تشويه صورة الدعم السريع، وشدد على أن رموز النظام السابق دمروا البلد، وهم الآن إما في السجن أو هاربين، واضاف “الهارب السرق حق الناس وخيرات البلد لن نتركه وحصرناهم خارج السودان”.

وأشار إلى أن المجلس العسكري الآن انطلق في العمل خلال هذا الشهر، وهناك إنجازات كثيرة وكبيرة ستعرض خلال الأيام المقبلة.

وامتدح دقلو دور قوى الحرية والتغيير في تغيير النظام البائد، وقال خلال إفطار رمضاني نظمته الإدارة الأهلية بالخرطوم “إن الأخوان ديل ما قصروا، في إشارة لقوى الحرية والتغيير، وتقنيتهم عالية، وترتيبهم استطاع أن يهزم الدولة، واستطاعوا أن ينزعوا الحكم، وأضاف “نحن نريد الديمقراطية التي يتحدثون عنها، ونريد ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة، ومن يريده الشعب السوداني هو الذي يحكم”.

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وشدد على ضرورة الابتعاد عن الغش والكذب وتقديم الشخص العادل النزيه الذي لا يأكل حق الناس.

وأعلن دقلو موافقته على إنشاء المجلس الأعلى للإدارة الأهلية، وأضاف “نريد أن نراجع شورى القبائل”.