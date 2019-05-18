شاهد.."آل الشيخ" يبرز أهم ما حققته هيئة الترفيه في جدة

نشر معالي الأستاذ "تركي آلي الشيخ" مستشار الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، صور لبعض أهم ما حققته فعاليات هيئة الترفيه السعودية في مدينة جدة خلال العام الحالي، وتناولت الصور عدة احتفالات، وذلك على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ولاقت تفاعل كبير.

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