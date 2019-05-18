- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قطعت المطربة اللبنانية، نوال الزغبي، الشك باليقين، بشأن تغير ملامح وجهها بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية.
واعترفت الزغبي للمرة الأولى، في حلقة اليوم السبت من برنامج “مجموعة إنسان”، المذاع على فضائية “إم بي سي” السعودية، طوال شهر رمضان، أنها شوهت وجهها “بفعل أشخاص بلا ضمير”.
وقالت إنها أخذت بنصيحة صديقة لها، بتكبير حجم شفاهها، بعدما أكدت لها أن ستعود إلى طبيعتها خلال 6 أشهر، ولكن ما حدث هو أن الحقن تضمن دواء بالخطأ، سبّب لها عدوى، جعلت وجهها منتفخا.
وأشارت نوال الزغبي إلى أن وجهها حاليا في حالة تحسن، بعد تلقيها للعلاج من طبيب تجميل آخر، وأن ملامحها ستعود إلى طبيعتها مع مرور الوقت.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تعترف لأول مرة : شوهت وجهي.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.