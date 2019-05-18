الهيئة الاستشارية للهلال تحسم موقفها من إستقالة الكاردينال من رئاسة النادي

الخليج 365 :

تمسكت الهيئة الاستشارية لنادي الهلال السوداني، برئاسة أشرف الكاردينال لمجلس إدارة نادي الأزر، رافضة مجددا الاستقالة التي تقدم بها في أبريل/ نيسان الماضي، بسبب خروج فريق كرة القدم من الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية على يد النجم الساحلي التونسي.

وعقدت الهيئة الاستشارية لنادي الهلال، والتي تتكون من رؤوساء وقيادات سابقين بمجالس إدارات نادي الهلال المتعاقبة، اجتماعا انتهى فجر الخميس، بمنزل رئيس الهيئة أحمد حسب الرسول بضواحي الخرطوم.

وحضر الاجتماع عدد كبير من الأعضاء الفريق وممثلي مجلس الإدارة صلاح عبدالرحيم ومحمد عبداللطيف هارون.

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ورفض الاجتماع استقالة أشرف الكاردينال، وأصرت الهيئة على استمرار رئاسته ومواصلة العمل من مقر إقامته في لندن أو أي مكان بالعالم، كما وافق الاجتماع على قرار مجلس إدارة النادي بالاستمرار في أداء مهامه بدعم كامل من الهيئة الاستشارية حتى نهاية الدورة.

كما قررت الهيئة الاستشارية لنادي الهلال، وضع ميزانية لتوفير لمتطلبات المرحلة الحالية.

وتم تكوين لجنة مالية مشتركة بين الهيئة والمجلس تضم رئيس مجلس الهلال السابق، الفريق الركن عبدالرحمن سر الختم، ومختار مكي نائب رئيس الهيئة ودكتور أحمد دولة، و دكتور مجدي المرضي، و دكتور حسن علي عيسى، وصلاح عبدالرحيم و الفريق الصديق و عوض كدكول مقررا.

وستعقد اللجنة المالية المشتركة، اجتماعها الأول مساء يوم الاثنين المقبل بمنزل نائب رئيس الهيئة مختار لوضع خطة العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة عبر الدعم المباشر والمشاريع الاستثمارية الصغيرة و المتوسطة والطويلة.