إنتعاش حركة البيع لأجهزة التكييف والتبريد بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أجهزة التكييف والتبريد هذه الأيام نشاطا ملحوظا فى حركتي البيع والشراء بأسواق العاصمة السودانية الخرطوم، وارجع عدد من أصحاب المحلات التجارية انتعاش بيع الأجهزة إلى ارتفاع درجات الحراره وظروف الشهر الكريم.

وقال أحد أصحاب محلات بيع الأجهزة مصطفى شرف لـ (باج نيوز ) إن حركة الإقبال عادة ما تكون كبيرة مع دخول رمضان، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالي لم يمنع المواطنين من الشراء.

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وعزا أسباب الارتفاع إلى تذبذب أسعار الدولار بالسوق الموازي فضلا عن ارتفاع تكاليف الترحيل بسبب الأزمات المتلاحقة في الوقود.

من جهته قال البائع أحمد طه لـ (باج نيوز) إن حركة الإقبال جيدة حالياً على الرغم من ارتفاع الأسعار للأجهزة حيث يبلغ سعر المكيف نسمه ٦الف ٢٠٣٠٠جنيه فيما يباع المكييف ماركة سكاى ٦٠٠٠ متحرك بواقع 17700 جنيه ومكييف سكاى ٦٠٠٠ متحرك بدون ريموت بواقع 15700 جنيه، والمكيف سكاى ٤ ألف متحرك 13700جنيه، بينما يبلغ سعر المكيف اسبيلت كولدير ١٨ وحده ب 42الف جنيه.

ولفت الى أن سعر الثلاجة “ال جي” ١٠ قدم 28500 جنيه و١٢ قدم 42500 جنيه، بينما يبلغ سعر الثلاجة ١٤ قدم 52500 جنيه و ١٦ قدم 64500 جنيه، فيما يبلغ سعر ثلاجة ١٤ قدم توشيبا 40500 جنيه و ١٢ قدم 34500 جنيه.