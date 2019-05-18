كتلة الممتاز تضع المريخ في ورطة

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الخليج 365 :
قالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ بعضًا من أعضاء مجلس المريخ يعتزمون الدفع باستقالة حال مخالفة النادي لقرارات كتلة أندية الممتاز فيما يتعلّق بعدم المشاركة في أية بطولة ينظمّها اتحاد كرة القدم السوداني.
وأوضح المصدر لـ”باج نيوز” أنّ مشاركة المريخ في الدوري الممتاز أدّى إلى انقسامٍ في المجلس.
وسابقًا، أعلن الأمين العام لنادي المريخ محمد جعفر قريش أنهم مع قرارات كتلة الممتاز، وأنّه تمّ منح عضو المجلس عمر محمد عبد الله تفويضًا واضحًا من أجل التفاوض ضمن أندية الممتاز.
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