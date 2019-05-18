91 مليون دولار من والد وزير الخزانة الأمريكي لشراء “أرنب”.!

الخليج 365 :

أعلنت دار مزادات كريستيز أن تمثال “الأرنب” للفنان الأمريكي جيف كونز بيع في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلا رقما قياسيا لعمل فنان لا يزال على قيد الحياة، ولم يكشف عن هوية مشتري التمثال.

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والتمثال المصنوع من الصلب المصقول الذي لا يصدأ يجسد أرنبا ضخما بلا ملامح وجه ويمسك جزرة، وهو الثاني ضمن مجموعة من 3 أعمال صنعها كونز عام 1986، ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن العشرين.

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وقد بيع التمثال بسعر يزيد على 20 مليون دولار عن الثمن المقدر قبل المزاد.

وقالت كريستيز إن هذا أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطيا الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني (بورتريه فنان: مسبح مع شخصيتين) في نوفمبر/ تشرين الثاني وهو 90.3 مليون دولار.

وكان صاحب العرض الفائز في مزاد بيع تمثال الأرنب، هو تاجر التحف بوب مينوشن، والد وزير الخزانة الأمريكي ستيف مينوشن، الذي كان متواجدا في غرفة المبيعات وقال إنه قام بعملية الشراء نيابة عن عميل.