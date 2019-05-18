لهذا السبب يستدرج النظام السعودي القطريين للمملكة بحجة أداء العمرة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هاجم الكاتب القطري المعروف فهد العمادي، النظام السعودي والملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن استقبال المملكة لبعض القطرين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بمثابة استدراج من النظام السعودي لهم ليخدع العالم بأنه لا يسيس الدين.
وقال “العمادي” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما الملك السعودي:” خادم ترامب سلمان يحاول ان يستدرج أهل قطر لبلاده بحجة العمرة ويريد أن يبين للعالم أنه لا يسيس الدين “.
وتابع:” لكن على من تلعبها ذيل الكلب عوي طال الزمن ولا قصر “وأشار الكاتب القطري في تغريدة أخرى إلى الصراع السعودي ـ الإيراني، وقال:”السعودية لديها مشكلة مع ايران فلماذا لا تذهب لمحاربتها لوحدها ، الا تقول عن نفسها انها عظمى وتمتلك القوة ؟ ام وقت الجد تدفن رأسها في الرمال كالنعام وتهرب كالدجاجة ؟!”
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