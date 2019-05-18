ناصر الدويلة يحذر من “كارثة” ستلحق بالسعودية والإمارات في هذه الحالة !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، مما وصفه بـ”الكارثة العظيمة” التي ستلحق بالسعودية والإمارات في دول الخليج إذا اندلعت حرب بين أمريكا وإيران، مستنكرا توجه الإعلام السعودي والإماراتي لتأجيج فتيل هذه الحرب.

وأشار “الدويلة” في تغريدات له على تويتر رصدتها (وطن) إلى أن هناك ظاهرة غير مسبوقة وهي أن الإعلام في السعودية والإمارات مندفع لإشعال فتيل الحرب.وتابع موضحا:”هذا جنون لأن الحرب ستندلع على حدود الدولتين وستصل نيرانها للمناطق الحيوية فيها وقد تستعر الحرب في تلك الدولتين أكثر من غيرها بكثير وهذا مكلف جدا بل هو كارثة عظيمة لا مبرر لها فهذه حرب غيرنا”

وقال عضو مجلس الأمة السابق إن المغامرات التي خاضتها السعودية والإمارات تجعلنا نخشى عليها من الفشل بل لا نستطيع أن نخمن أين ستكون مغامرتهم القادمة.وأضاف:”فهناك الكثير من اللامعقول تسود أعمال الدولتين والله وحده يعلم كيف ستكون الأمور لو اندلعت حرب مفتوحة مع إيران فدولنا مكشوفة لصواريخ ايران ومؤامرات إسرائيل وكوشنر”

كما لفت “الدويلة” إلى استهدافه شخصيا من قبل جيوش الذباب الإلكترونية التابعة للسعودية والإمارات بسبب تغريداته:”ركزت غرفة العمليات الإلكترونية في بعض دول الخليج هجومها على حسابي وعلى شخصي وهذا عادي فتلك الغرف أنشئت لهذه الغايات”

وتابع:”لكنها هذه المرة كان تركيزها كبير وبتدخل من حسابات أخرى ربما تكون إسرائيلية مما يؤكد تخوفي ان اسرائيل تدفع دولنا للحرب حتى تدمرها وتمزقها فهل من مدكر؟”