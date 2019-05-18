في ظل التوترات …الحرس الثوري الإيراني يتخذ إجراء جديدا في جهاز الاستخبارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن تغييرات جديدة في جهاز الاستخبارات التابع له.

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية، فقد “تم تعيين، حسين طائب، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، واللواء حسن محققا نائبا له”.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قرارين عين بموجبهما الأميرال، علي فدوي، نائبا للقائد العام لقوات الحرس الثوري، والعميد محمد رضا نقدي مساعدا تنسيقيا لقائد الحرس الثوري.

يأتي ذلك في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، في وقت أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن بلاده في حرب استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجبهة أعداء النظام الإسلامي.