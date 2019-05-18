شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعت الصين، اليوم السبت، الولايات المتحدة للتعامل بحرص مع إيران وتجنب التصعيد مع ازدياد التوترات بين الجانبين جراء العقوبات الأمريكية على طهران وإعلان الأخيرة تقليص التزاماتها تجاه الحد من قدراتها النووية، كما دعتها للحوار حول الخلافات التجارية بين البلدين.

وقال بيان للخارجية الصينية إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، هاتف نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وناقش معه التوترات مع طهران، معربا عن رجائه أن ” تظهر كافة الأطراف ضبط النفس وأن تتصرف بحرص لتجنب تصعيد التوترات”. سبوتنيك المادة السابقة تقرير يكشف خططا أمريكية لتدمير روسيا داخليا وخارجيا المقالة القادمة في ظل التوترات …الحرس الثوري الإيراني يتخذ إجراء جديدا في جهاز الاستخبارات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطالب الولايات المتحدة لضبط النفس أثناء التعامل مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.