شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر مركز الاستطلاع والتحليل ” Rand Corporation” تقريرا بعنوان “إرهاق روسيا: منافسة من وجهة نظر مربحة” حول كيفية تدمير روسيا داخليا وخارجيا.

ووفقا للتقرير فإن العوامل الخارجية تتضمن إثارة التوترات في جمهوريات سوفيتية سابقة، ودعم الإرهابيين في سوريا، وجر روسيا إلى سباق التسلح. بينما كان من ضمن العوامل الداخلية، تقسيم البلاد، وإحداث ثورة ودعم قوى المعارضة السياسية ووسائل الإعلام، وفق موقع “فيستي رو”.

وبعد كل عامل، مخطط بياني يقيم المخاطر واحتمال تحقيق الهدف.

وعلق مضيف برنامج “المساء مع فلاديمير سولوفيوف” وهو يحمل نفس الاسم، قائلا إن جميع الإجراءات تقريبًا لن تحقق النتيجة المرجوة للأمريكيين.

وأكد المحلل السياسي ديمتري دروبنيتسكي أن المحللين الأمريكيين يدركون ويتحدثون مباشرة عن صعوبة جر روسيا إلى سباق التسلح.

في الوقت نفسه، دعا السياسي إلى اتخاذ موقف جاد من محاولات الولايات المتحدة تدمير الاقتصاد الروسي.

وخلص دروبنيتسكي إلى أن “الإجراءات الوحيدة المعترف بها على أنها فعالة في التقرير هي إجراءات ضد نقاط الضعف الاقتصادية. ولا يسع إلا أن يتم الموافقة عليها. أما خلاف ذلك، فلن تستطيع الولايات المتحدة أن تؤثر على روسيا بسهولة”.

ويشار أيضا إلى أن التقرير احتوى أهم الأهداف الأمريكية، حيث كان من بينها جعل روسيا تتنافس في مناطق تتمتع فيها الولايات المتحدة بميزة تنافسية وإجبار النظام على فقدان مكانته المحلية والدولية.