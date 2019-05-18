عبدالحي يوسف: هدفنا فترة انتقالية تمهد لانتخابات حرة ونزيهة

أكد عبدالحي يوسف؛ القيادي بتيار نصرة الشريعة ودولة القانون أن هدفهم “فترة انتقالية تمهد لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني بكامل إرادته من يحكمه، مبيناً أن هذا ماظل يدعو له منذ عشرين عاماً أو زيادة من على جميع المنابر.

وقال عبدالحي لدى مخاطبته الموكب الذي نظمه التيار يوم السبت بشارع القصر الجمهوري نصرة للشريعة: ” أقول لكل أبناء الشعب السوداني تعالوا إلى كلمة سواء نحرص فيها على أن لا تتحول بلادنا لساحة للاحتراب والاقتتال فالسودان يسع جميع أبنائه”.

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وزاد يوسف بحسب سونا – أن الشعب السوداني يثق بأئمة ودعاة الإسلام في أرضه، مؤكداً أنهم لايعملون لمصلحة حزب أو جماعة ولا لطائفة أو لتحقيق غرض دنيوي، شاكراً جموع المحتشدين الذين لبوا دعوة التيار خاصة من بذل منهم لإفطار الناس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)