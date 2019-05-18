“عبدالمحمود” يتولى مهامه والياً لنهر النيل

أعلن والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين خطة إدارته لشأن الولاية ومكافحة الفساد واعتقال كل من تحوم حوله شبهات إهدار المال العام.

ووجه الوالي خلال تسلمه مهام الولاية يوم السبت القيادات التنفيذية باهمية العمل الميداني الفوري لمعالجة هموم وقضايا مواطن الولاية عبر الأليات التي تحقق الرضا في الخدمات بالمتابعة الدقيقة ومحاربة المفسدين.

وأكد بحسب “سونا” ان البقاء بمنظومة العمل بالولاية سيكون للاصلح خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن البلاد تمر بمرحلة مهمة ومفصلية بما تشهده من حراك وبرامج تغيير.

ودعا لأهمية التكاتف والتعاون وتفعيل القانون للحد من الممارسات السالبة لإعلاء قيم الوطن وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتوافق الاجتماعي، وأكد الوالي المكلف على اهتمام المجلس العسكري بالخدمات الضرورية من حيث توفير السيولة والوقود ودقيق الخبز إلى جانب خدمات المياه والصحة والتعليم.

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من جانبه أعرب اللواء الركن عباس احمد عبدالله الوالي المكلف السابق عن شكره وتقديره لكافة المكونات بالولاية داعياً للتعاون وتضافر الجهود للعبور بالولاية نحو التنمية والإعمار.

فيما استعرض أمين عام الحكومة دكتور محمد أحمد علي مستوى تنفيذ قرارات وموجهات المجلس العسكري علي مستوي الولاية والبرامج والمشروعات المنفذة بعد سقوط النظام لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)