المجلس العسكرى يقدم تنوير لسفراء الدول الغربية حول مستجدات الاوضاع فى السودان

قدم المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي؛ تنويرا لسفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والممثل المقيم للأمم المتحدة بالخرطوم حول اخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد. وأشار كباشي اليوم السبت الى نتائج المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية والتغيير؛ والأسباب التي أدت إلى تعليق المفاوضات بغرض تهيئة الظروف للوصول لتسوية حول القضايا المطروحة للتفاوض.

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