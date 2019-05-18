المجلس العسكرى يقدم تنوير لسفراء الدول الغربية حول مستجدات الاوضاع فى السودان

وأشار كباشي اليوم السبت الى نتائج المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية والتغيير؛ والأسباب التي أدت إلى تعليق المفاوضات بغرض تهيئة الظروف للوصول لتسوية حول القضايا المطروحة للتفاوض.
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