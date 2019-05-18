انفوجراف.. متحدث المعارضة القطرية يفضح انتهاكات تنظيم الحمدين

يفصح الناطق الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، انتهاكات تنظيم الحمدين. وبحسب الانفوجراف فإن هناك اختلاف في معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب. ويتمتع الأشخاص المجنسون بحماية أقل، وتمارس السلطة التنفيذية ضغوطا على السلطة القضائية، ولا يوجد معايير نزيهة في تعيين القضاة. ووفق الانفوجراف، فهناك عدم المساواة بين القضاة غير القطريين، ويحق لوزير الداخلية اعتقال الأشخاص لمدة قد تتجاوز العام.



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