رحيل المفكر السوري طيب تيزيني عن عمر ناهز 85 عاماً

توفي المفكر السوري طيب تيزيني، في مسقط رأسه بمدينة حمص، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عاماً، حسبما أورد الموقع الإلكتروني لإذاعة "مونت كارلو" الدولية، اليوم السبت.

ويعتبر تيزيني أحد كبار المثقفين والمفكرين العرب في العصر الحديث، حيث صنفته مؤسسة كونكورديا الألمانية الفرنسية، واحداً من أهم مئة فيلسوف عالمي.

ولد المفكر الراحل في محافظة حمص السورية، عام 1934، وبعد أن أنهى دراسته الأولية، رحل إلى تركيا ومنها إلى بريطانيا، وإلى ألمانيا حيث حصل على شهادتي دكتوراه في الفلسفة، عام 1967، وعام 1973.

وبعدها عاد إلى سوريا ليعمل أستاذاً للفلسفة في جامعة دمشق.

واتسمت أعماله بسياق الفكر العربي وتجديده من خلال مشروع فلسفي متكامل، ويعتبر كتابه "مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط" والذي صدر في سبعينيات القرن الماضي، من أبرز أعمال الراحل.

ومن بين أهم أعماله الأخرى: "الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى"، و"مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر" الذي صدر منه سلسلة أجزاء، وكتاب "من التراث إلى الثورة" الذي يتضمن مقدمة نظرية في التراث العربي والإسلامي، ويتحدث عن نظرته النهضوية ومقارباته للفكر العربي، إضافة إلى "الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى، مشروع رؤية جديدة للفكر"، و"من يهوه إلى الله" مشروع رؤية جديدة للفكر العربي"، و"دراسات في الفكر الفلسفي في الشرق القديم"، و"من ثلاثية الفساد إلى قضايا المجتمع المدني"، والعديد غيرها.