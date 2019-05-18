رحيل المفكر السوري طيب تيزيني عن عمر ناهز 85 عاماً

ولد المفكر الراحل في محافظة حمص السورية، عام 1934، وبعد أن أنهى دراسته الأولية، رحل إلى تركيا ومنها إلى بريطانيا، وإلى ألمانيا حيث حصل على شهادتي دكتوراه في الفلسفة، عام 1967، وعام 1973.
ومن بين أهم أعماله الأخرى: "الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى"، و"مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر" الذي صدر منه سلسلة أجزاء، وكتاب "من التراث إلى الثورة" الذي يتضمن مقدمة نظرية في التراث العربي والإسلامي، ويتحدث عن نظرته النهضوية ومقارباته للفكر العربي، إضافة إلى "الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى، مشروع رؤية جديدة للفكر"، و"من يهوه إلى الله" مشروع رؤية جديدة للفكر العربي"، و"دراسات في الفكر الفلسفي في الشرق القديم"، و"من ثلاثية الفساد إلى قضايا المجتمع المدني"، والعديد غيرها.
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