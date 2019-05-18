الشرطة تضبط عصابة تسرق منزل رجل اعمال شهير بالخرطوم

تمكنت دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم ممثلة في مباحث فرعية الخرطوم من القبض على تشكيل إجرامي تمكن من سرقة (4) مليارات جنيه من منزل رجل أعمال مشهور بمنطقة الطائف بالخرطوم والقبض على (10) متهمين في أقل من (72) ساعة .

وأوضح العقيد مصطفى مكاوي رئيس فرعية الخرطوم في تصريح صحفي بحسب وكالة السودان للأنباء – أنه فور تلقي البلاغ من الشاكي تم تشكيل (3) فرق في عدد من المحاور للتقصي وجمع المعلومات حيث انحصر الاتهام في أحد المتهمين الأجانب الذي تم مراقبته وتحديد موقعه بمنطقة الحلفاية ببحري وتمت مداهمة المنزل حيث قام المتهم بإظهار شيء من المقاومة وقد تم القبض على (10) متهمين بالمنزل بينهم (2) من المتهمين الأساسيين الأجانب.

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وأشار العقيد مكاوي الى انه ومن خلال التحري الدقيق اعترف المتهمون بارتكابهم لجريمة السرقة من المنزل بكسر الغرفة والحصول على النقود من داخل الخزنة، مؤكداً استرداد كافة المبلغ المسروق والحيلولة دون التصرف فيه وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم تحت المواد (174/181) من القانون الجنائي .

العميد شرطة أمين سعيد مدير دائرة العمليات بدائرة المباحث أشاد بالمجهود الذي ظلت تضطلع به فرعية الخرطوم في كشف الجرائم الغامضة والوصول للجناة في زمن وجيز، مناشداً المواطنين بعدم ترك المبالغ المالية الطائلة بالمنازل لما يعرضهم واسرهم للخطر من معتادي السرقات وضعاف النفوس، مشيراً الى أن جريمة السرقة في البلاغ تعد إحدى الإفرازات السالبة للوجود الأجنبي غير المقنن بالبلاد .

اللواء شرطة خالد مهدي مدير دائرة المباحث أكد استمرار دائرته في تنفيذ الخطط المنعية والكشفية ورصد المجرمين ومعتادي السرقات وجرائم المتابعة ومكافحة سرقة السيارات والحد من نشاطهم بما يكفل الأمن والاستقرار لمواطني الولاية، داعياً المواطنين لضرورة الإبلاغ الفوري عن كافة الأنشطة المشبوهة وغير القانونية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)